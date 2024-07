Da Bennato a Gazzè a Sansepolcro con il Berta Music Festival

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 16 luglio 2024), dopo il successo registrato dall’edizione di esordio di 2023, dal 23 al 26 agosto torna l’appuntamento più atteso dell’estate di, che anticipa di alcuni giorni le feste del Palio. L’evento, organizzato dall’associazione I citti del fare con il patrocinio dell’amministrazione comunale e di quella provinciale, per 4 serate animerà la centralissima piazza Torre dicon il concerto di Edoardo(23 agosto), Maxina Loci con l’orchestra Mirko Casadei (24 agosto), Canzonissima in collaborazione con Sesto Senso Live Band (25 agosto), e Up & down di e con Paolo Ruffini (26 agosto). Un cartellone di eventi per i quali è già aperta la prevendita dei biglietti. Ilè stato presentato nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso. “Mi fa molto piacere presentare anche quest’anno presentiamo in Consiglio regionale ...