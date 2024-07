Cos’è Malala la borsa veg con buccia di mela

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 16 luglio 2024) Si sa che la moda sta prestando sempre più attenzione alla ricerca di soluzioni eco sostenibili, soprattutto nell’ambito delle materie prime. Si tratta di una necessità affrontata da sempre, ad esempio, da Stella McCartney e dal brand Loewe. Non stupisce, dunque, che sul mercato stiano arrivando delle borse realizzate con la frutta e, nello specifico, con degli scarti naturali come lache, altimenti, sarebbero gettati. Uno degli esempi più riusciti in cui lo stile si abbina bene con le necessità ambientali è il modello. A realizzarlo è Angela Roi, utilizzando un tessuto tratto proprio dallae, nello specifico, dallae dal torsolo. A questi, poi, viene aggiunto anche il poliuretanico derivato dal petrolio, e ampiamente usato per la realizzazione della pelletteria vegana.