Che bello il Napoli di Conte | concreto e senza fronzoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2024) Cheilfin dal primo momento ha bandito i. «Io non sono per il fumo», aveva detto. E se le premesse sono queste, si può essere sicuri che il2024/25 farà della concretezza il suo pane quotidiano. Antonioall’Inter c’è riuscito. Asembra già sulla buona strada. Contro la Anaune Val di Non finisce 4-0. Le premesse sono d’obbligo. È la prima amichevole della stagione. Contro gli azzurri giocava una squadra che milita nel campionato di Eccellenza. La fatica sulle gambe è tanta e si vede. Tutto giusto. Ma già dai primi minuti di-Anaune, la mano di Antonioè più che visibile. Finalmente un: recupero e verticalizzazioni Una squadra corta, in 25-30 metri. Aggressiva, appena si perde palla si ringhia immediatamente sull’avversario.