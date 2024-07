Cabal accordo Inter-Verona facile! Tocca a Oaktree | occhio alle ‘alternative’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 luglio 2024)è l’affare più caldo in casain queste ore. Il club nerazzurro sta dialogando con ilper il colombiano classe 2001. Secondo quanto rivelato da Marchetti su Sky Sport, l’con il club gialloblù non è un problema. Di seguito tutti gli aggiornamenti TRATTATIVE – Juanpotrebbe essere probabilmente il prossimo colpo dell’Campione d’Italia. Dopo le ufficialità di Piotr Zielinski, Mehdi Taremi e Josep Martinez potrebbe dunquere al colombiano del. I contatti con il club veneto erano già stati avviati e stanno proseguendo anche in queste ultime ore.rappresenterebbe il vice Alessandro Bastoni, ruolo lasciato scoperto da Tajon Buchana, infortunatosi con il Canada e assente almeno fino a dicembre.