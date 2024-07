Adele si prende una lunga pausa | Nessuna nuova musica mi dedicherò ad altro

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 16 luglio 2024)non è certo Taylor Swift, in 16 anni di carriera ha pubblicato solo 4 album, il penultimo risale al 2015 e l’ultimo al 2021. Sono passati già 3 anni da ’30’ e ne passeranno molti altri prima di ascoltare undisco della cantante inglese. A dichiararlo è stata proprio l’artista britannica in una recente intervista rilasciata ad una tv tedesca.siuna: “all’orizzonte, miad altri progetti creativi”. La 36enne è attualmente impegnata nella preparazione dei suoi concerti in Germania, infatti ad agosto si esibirà con una mini residency a Monaco, dieci date, per poi tornare ad ottobre a Las Vegas a The Colosseum at Caesars Palace per i dieci show finali della sua residency americana.