WWE | Cody Rhodes promette un PLE anche in Messico vociferato da tempo Il video

(Di lunedì 15 luglio 2024) Al termine del live event di ieri notte in quel di Monterrey,(dopo aver sconfitto l’idolo di casa Santos Escobar) c’è cascato di nuovo. Come accadutoda noi lo scorso maggio, l’Undisputed WWE Champion ha chiesto a gran voce ai fan di farsi sentire, chiedendo al pubblico se ilmeritasse un premium live event nel prossimo futuro. I fan messicani, ovviamente, si sono fatti sentire ed hanno risposto alla grande, con più di 15.000 presenti sabato notte in quel di Città del(mentre mancano ancora i dati per quanto riguarda lo show di ieri notte). Nonostante sia una prassi consolidata, ormai, questo promo dell’American Nightmare, sono molto più concrete le possibilità che ciò accada in, vista la nuova politica WWE che, a meno di incredibili cambi di programma, sta portando 3/4 dei suoi PLE all’estero, mantenendo negli USA solamente i Big Four, ovvero Royal Rumble, Summerslam, Survivor Series e Wrestlemania.