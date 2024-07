Valtiberina lunedì 15 luglio punto informativo dell’Asl Tse per il servizio Pronto Badante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Arezzo, 152024 – UnToscana sud est per far conoscere alla cittadinanza i servizi dedicati alla non autosufficienza. Nell’ambito del progettodella Regione Toscana, durante il mercato settimanale di Pieve Santo Stefano che si terrà15dalle ore 10.00 alle ore 12.00, saranno presenti gli operatori della Zona Distretto della. L'obiettivo del Distretto è quello di andare incontro alle persone e ai loro bisogni. Per questo ha promosso l’iniziativa per far conoscere i servizi dedicati agli over 65 non più autosufficienti, in particolare ilper chi si trova ad affrontare per la prima volta una situazione di fragilità. L’incontro sarà, inoltre, l'occasione per rispondere a domande sulle modalità di accesso ai servizi.