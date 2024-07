Trump | a Milwaukee farò discorso diverso

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 15 luglio 2024) 11.10 "Dovrei essere morto. Non dovrei essere qui". Lo ha dettoin un'intervista al New York Post, dopo essere sfuggito all'attentato in Pennsylvania. Arrivato aper la Convention repubblicana, l'ex presidente ha annunciato che terrà "uncompletamente" da quello che aveva preparato. Sarebbe stato dedicato alle politiche di Biden, ha aggiunto. "Sarebbe stato unstrepitoso, se non fosse accaduto questo. Sarà un' opportunità per unire il Paese".