Tre Leoni ancora sconfitti in finale | l’Europeo parla spagnolo

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 15 luglio 2024) Meritatamente la Spagna è campione d’Europa per la quarta volta (1964, 2008, 2012, 2024). Sull’Inghilterra si abbatte una sorta di “maledizione”. La squadra dei Treperde lacome già 3 anni fa contro gli Azzurri. Dopo un primo tempo da dimenticare, nella ripresa (complice anche un calo di tensione degli inglesi) la Roja trova il vantaggio con Nico Williams su assist di Yamal. I Trebarcollano ma non mollano e al 73? riaprono ladeltedesco con Palmer, entrato 3? prima. Le Furie Rosse attaccano senza sosta e all’86’ con Oyarzabal realizzano la rete che vale il quarto storico Europeo. L’Inghilterra non si arrende e cerca fino all’ultimo istante di prolungare la sfida ai supplementari, ma la Spagna chiude gli spazi e alza la Coppa.