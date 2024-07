Tour de France 2024 sedicesima tappa Gruissan-Nimes | data orari diretta tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ilderiprende martedì 16 luglio con la, che porta la corsase daa Nîmes dopo 188,6 chilometri. Passato il secondo giorno di riposo, ecco la terza e ultima settimana della Grande Boucle numero 111: si riparte con una frazione che potrebbe rappresentare una delle ultime occasioni per i velocisti, che quest’anno non avranno a disposizione la tradizionale passerella di Parigi. Attenzione però al vento, che in queste zone può spesso rivelarsi un fattore in grado di sparigliare le carte in tavola. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.: PERCORSO E ALTIMETRIADE: CALENDARIO TAPPE,, TV EDE: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI E I COMMENTATORI IN TV L’ANALISI DEL PERCORSO DELL’ALBO D’OROdetv eLadeldeprenderà il via dal chilometro zero alle ore 13:30, dopo la fase di trasferimento, con i corridori che dovrebbero arrivare sul traguardo in uno compreso tra le 17:30 e le 17:55 come programmato dagli organizzatori.