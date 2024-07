Tari mille accertamenti esecutivi Mancate dichiarazioni in 716 casi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) In tutto sono 1091, per un totale di 541mila euro e spicci. È la mole dei percorsi di riscossione attivati da Sigerico, la partecipata del Comune che si occupa di tributi, relativamente alle2018/2022. Un pacchetto che riguarda gli errori ("infedele dichiarazione"): poco più di 70 all’anno di media per un totale di 375e 73mila euro da riscuotere (42mila di tributi più sanzioni, interessi ecc..). Ma che ha la sua parte più consistente nella totale omissione della dichiarazione: 716spalmati su cinque annualità, 143 all’anno di media con il picco di 163nel 2022. Sigerico conta di incassare poco meno di 468mila euro, frutto dei 296mila euro iniziali di tributi dovuti con l’aggiunta di sanzioni, interessi e altre spese.