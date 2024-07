Sono il figlio del maresciallo truffatore deruba così gli anziani della Bergamasca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024) “Non si preoccupi,ildeldei carabinieri”. È queste poche parole che unspacciatosi per finto tecnico dell’acqua e del gas è riuscito are due famiglie dinella. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri di Bergamo: è un cinquantenne residente a Pavone Canavese, in provincia di Torino, portato in carcere con l’accusa di furto in abitazione “avvalendosi di mezzi fraudolenti e approfittandominorata difesa delle vittime”. Il primo dei due colpi risale al 24 gennaio scorso, dove a Grassobbio (Bergamo) l’uomo, spacciandosi come tecnicocaldaia, aveva convinto i proprietari di casa, 81 anni lui e 75 lei, a mettere gioielli e 300 euro nel frigorifero mentre utilizzava una speciale apparecchiatura.