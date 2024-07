Sicurezza stradale il Dorothy Dream Day tra dolore e amore per i giovani da salvare video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 15 luglio 2024) “Un grandepuò diventareper gli altri Io ci sto provando”. Mamma coraggio, mamma futuro, mamma voglia di vivere ha un nome, Pietrina Paladino, e una figlia che non c’è più, Dorotea, scomparsa per l’incoscienza di un ragazzo drogato che guidava l’auto sulla quale si trovava in un maledetto mese di maggio, in Puglia, nel 2014. Anche quest’anno Mamma Pietrina Paladino ha organizzato l’evento “Day” per mettere a disposizione deila tragica esperienza di sua figlia, nel tentativo di fare educazione allaper provare a, colnel cuore e l’nella mente, le possibile future vittime delle cosiddette stragi del sabato sera. Qualche ora dopo la decime edizione della “festa” in ricordo di Dorotea, a Policastro Bussentino, nel Comune salernitano di Santa Marina, l’ennesima strage di ragazzi si è registrata in provincia di Avellino, a conferma che i numeri non danno tregua sul fronte dei decessi.