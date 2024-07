Scontro fra motociclisti Un 52enne in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Due centauri feriti, uno dei quali in modo piuttosto serio, in un incidente accaduto verso le 10.30 di ieri sull’argine del Po tra Tagliata e Luzzara. Per cause che sono al vaglio degli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana, due moto si sono scontrate verso il centro della carreggiata, mentre erano in transito su direzioni opposte. Ad avere la peggio è stato il conducente di una Triumph, un cinquantaduenne, che dopo la sbandata ha abbattuto un palo della segnaletica per poi essere sbalzato in fondo all’argine. Ha riportato evidenti traumi a una gamba e al piede sinistro. In stato di choc, ma cosciente, è stato soccorso dal personale della Croce rossa locale, dall’autoinfermieristica e dai vigili del fuoco, intervenuti per il trasporto del paziente in barella in sicurezza, dall’argine alla strada, dove era in attesa l’ambulanza.