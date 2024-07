Prima Categoria Castelfrettese per l’attacco ecco il colpo Riccardo Serrani

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il classe 2002, in prestito dall’Aesse Senigallia Calcio, viene da 41 gol nelle ultime due annate, di cui 20 inCASTELFERRETTI di FALCONARA MARITTIMA, 15 luglio 2024 – Lasistemacon bomber. Il capocannoniere del girone B 2023-2024 con il Senigallia Calcio, infatti, farà parte dei “Frogs” per il 2024-2025. Classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile dell’Aesse. Sono due, in realtà, le classifiche cannonieri vinte in due stagioni consecutive: lain Seconda2022-2023 con 21 reti, la seconda quella dell’annata appena trascorsa con 20 gol. Un totale di 41 reti che hanno convinto laa puntare su di lui per puntellare. Arriverà in prestito. “Il club del presidente Augusto Bonacci – si legge nel comunicato diffuso dalla società – ringrazia il Senigallia Calcio per la collaborazione per la positiva conclusione dell’operazione”.