Paura al parco XXII Aprile Maxi rissa tra ’bande’ di stranieri | Ennesimo episodio di violenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Un altrodial. L’, in pieno giorno, sotto la luce del sole e davanti agli occhi dei cittadini e residenti lì presenti. Erano infatti da poco passate le 18 quando, ieri pomeriggio, due giovani di origine straniera hanno cominciato una violenta lite, sfociata poco dopo in un’altrettanto violenta aggressione. Lite che poi, pochi minuti dopo, si è velocemente allargata, coinvolgendo due numerosi gruppi di giovani, in lite tra loro: unadunque, dove secondo alcuni testimoni, si sarebbero aggrediti anche con alcuni bastoni. All’arrivo delle forze dell’ordine – sul posto è infatti arrivata la polizia e i carabinieri – i ragazzi, tutti giovanissimi, si sono velocemente dati alla fuga, scappando con grande velocità.