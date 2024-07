Nordcorea | intrusi Nato non facciano giochi di guerra in Asia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma, 15 lug. (askanews) – Gli “” della“farebbero meglio a occuparsi dei loro affari, invece di superare certi confini”. Questo si legge in un irato comunicato diffuso oggi dalla voce ufficiale della Corea del Nord, l’agenzia KCNA, in relazione alle manovre militari nella regione organizzate dal Giappone. Nel comunicato è specificamente citata anche l’Italia. “Il Giappone ha oltrepassato la linea rossa con i suoi atti militari avventati disturbano la pace e la stabilità regionale in collusione con forze esterne”, scrive la KCNA, citando la collaborazione militare nippo-tedesca e la partecipazione del primo ministro giapponese Fumio Kishida al summitdove questi ha messo in relazione la sicurezza del quadrante atlantico con l’Indo-Pacifico.