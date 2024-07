Nasce l' osservatorio Pmi - mercato dei capitali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Consob e Università Cattolica del Sacro Cuore annunciano il lancio del nuovoPmi, un'iniziativa che si propone di diventare un punto di riferimento su base nazionale per l'analisi delle condizioni di accesso e di permanenza suldeida parte delle piccole e medie imprese italiane. L'si concentrerà, tra l'altro, sulle dinamiche connesse alla propensione all'innovazione finanziaria, sull'uso di risorse sostenibili e sull'adozione di tecnologie digitali. Studierà, inoltre, i fattori incentivanti che influenzano i percorsi di crescita e sviluppo delle Pmi. Il direttore scientifico del progetto è Federico Rajola, ordinario di organizzazione aziendale e direttore di Cetif - centro di ricerca su tecnologie, innovazione e servizi finanziari dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, affiancato per la Consob da Paola Deriu, responsabile della divisione studi, e da Daniela Costa, consigliere dell'ufficio studi economici e per Cetif da Chiara Frigerio, associato di organizzazione aziendale e segretario generale di Cetif.