Musicultura 2024 arriva stasera su Rai 2 | orario ospiti e finalisti del Festival della Canzone Popolare

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tutto pronto per, ile d’Autore italiana che si svolge nella magnifica cornice dello Sferisterio di Macerata. Ecco gli, le anticipazioni e iXXXV edizione trasmessa in seconda serata su Rai2.e presentatoriXXXV edizione Lunedì 15 lugliodalle ore 23.20 appuntamento su Rai2 con XXXV edizione die d’autore condotto quest’anno da Carolina Di Domenico e Paola Turci. Tantissimi gliche si alterneranno sul palcoscenico allestito nella splendida cornice dello Sferisterio di Macerata.: Enzo Avitabile, Serena Brancale, Diodato, Filippo Graziani, Nada, Marcin, Carlotta Proietti. Non solo, tra glianche i vincitori del prestigioso concorso diche nel corso degli anni ha lanciato artisti come Gianmaria Testa, Simone Cristicchi, Pacifico, Fabio Ilacqua, Mannarino, Margherita Vicario, La Rappresentante di Lista, Santi Francesi e tanti altri.