Mundus Carmen Souza in concerto

(Di lunedì 15 luglio 2024) · Nuovo appuntamento con, stasera alle 21,30 ai Chiostri di San Pietro, a Reggio, con ildi. La cantante e pianista nata in Portogallo da genitori capoverdiani è accompagnata da Theo Pascal al contrabbasso e Elias Kacomanolis alla batteria. · Al Binario 49 di via Turri a Reggio, nell’ambito di Estate Popolare, proseguono gli eventi di ’Abitare sottoponte’, residenza di teatro danza. · All’Arena Stalloni di via Campo Samarotto alle 21,30 viene proiettato ’Lubo’, con ospite il regista del film, Giorgio Diritti. · Alle 17,30 alla sede Unimore di Reggio la presentazione del libro ’L’era post americana. Il silenzio dell’Europa’ di Gian Guido Folloni, con Walter Baricchi, Alessandro Capra e Daniele Lazzari. · Al Festival di Resistenza, a Casa Cervi di Gattatico, stasera alle 21,30 la compagnia Genovese Beltramo presenta ’Un estremo atto d’amore’ di Viren Beltramo, con Riccardo Salvini, Luca Morino, Federico Pianciola.