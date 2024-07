Meghan Markle pronta a sedersi con famiglia reale nel bel mezzo della frattura secondo esperta

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di lunedì 15 luglio 2024)non ha esattamente lasciato la più grande ereditàagli occhi dei fan una volta che lei e il Principe Harry hanno lasciato i loro ruoli di membri reali senior nel 2020 e si sono trasferiti in Nord America. Sebbene abbia rivelato molte cose tragiche che ha dovuto affrontare mentre era un membro dei reali, ci sono stati diversi incidenti in cui i fan reali si sono rivoltati contro di lei. Non molto tempo fa, l’hanno persino accusata di aver cercato di rubare i riflettori alla sua ex amica, Kate Middleton. Lacon larisale a molti anni fa. Il principe Harry ha visitato il Regno Unito alcune volte, manon è stata con lui in molte occasioni. Uno dei motivi sarebbe la sicurezza, ma si potrebbe anche pensare che la Duchessa non sia interessata a ricucire il rapporto con i reali.