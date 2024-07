La vita inquieta e le ombre di Passeri il ragazzo che la sinistra voleva far diventare l' Ilaria Salis bis

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) «Giacomo? Ah, sì, ho sentito qualcosa in tv, ma io non lo conosco. È davvero di qui? Mai visto prima». Che tu sia in periferia (zona ex cementificio), in centro città o lungo il mare (bagno Orsa Maggiore) i pescaresi - dai ragazzini in un campetto da basket ai quarantenni che si abbronzano a riva fino agli anziani seduti al tavolino di un bar - scuotono la testa e ti guardano stupiti. Giacomo, il 31enne in carcere in Egitto con l'accusa di possesso e traffico di droga, è il nuovo simbolo utilizzato dallaper sostituire laormai riciclata in Europa (lui è un profilo perfetto: è sorridente, bello e anche di colore) e per attaccare la destra, ma qui a Pescara non è particolarmente popolare e non scalda gli animi (chi ha letto le notizie dice: «Vediamo che succede, perché un conto è farsi una canna, un conto e avere 60 ovuli di droga nella pancia»).