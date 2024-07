La Spagna giocherà la prossima edizione della Finalissima in Sud America contro l’Argentina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) La vittoria 2-1 sull’Inghilterra nella finale di ieri ha permesso alladi alzare al cielo il massimo trofeo continentale. Le Furie Rosse però si sono guadagnate anche l’occasione di giocarsi la, ovvero la competizione che si svolge in un’unica partita tra le nazionali vincitrici degli Europei eCopa. Lasi disputerà in Sudnella stagione 2024/25, anche se non c’è ancora una data definitiva dato il fitto calendario che si prospetta. La nazionale guidata da de la Fuente sfiderà, che si è confermata campione sudna in carica battendo ai supplementari la Colombia. L’Albiceleste ha anche vinto l’ultima, battendo 3-0 l’Italia a Londra. Quellacapitale inglese è stata la terza volta che i campioni d’Europa affrontavano i loro colleghi sudni in una partita organizzata da Uefa e Conmebol: nel 1985 la Francia sconfisse l’Uruguay 2-0 a Parigi, e otto anni dopobatté la Danimarca ai rigori a Mar del Plata.