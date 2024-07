ITALIA – SLOVENIA | PARTITA IN DIRETTA

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 15 luglio 2024) Dopo il Bronzo Under 18 femminile al Campionato Europeo e l’Argento al Campionato Europeo Under 22 maschile, è tempo di focalizzarsi sull’Under 18 maschile che è impegnata nel rispettivo Campionato Europeo. Gli azzurri hanno iniziato nel migliore dei modi e stanno proseguendo il proprio cammino a marcia spedita, comandando al 1° posto il proprio girone in virtù di 4 vittorie su 4 match disputati contro: Estonia, Spagna, Romania e Grecia. Anche gli azzurri puntano ad una medaglia di valore in questo Campionato Europeo e fino ad oggi hanno messo in scena delle prestazioni molto convincenti, vincendo addirittura 12 set e perdendone solamente 1. Oggi gli azzurri scendono nuovamente in campo contro laper rimanere al comando della classifica e cercare match dopo match la qualificazione matematica alla semifinale del Campionato Europeo.