Inseguimento di 80 chilometri Sfiorata la tragedia in autostrada

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024) Non si ferma all’alt della polstrada e dà vita a una fuga durata 80. Alla guida dell’auto, una Ford, un uomo di 46 anni senza documenti di riconoscimento con sé. Sono in corso indagini per capire i motivi della fuga. L’è iniziato attorno alle 22.20 di sabato sera quando, tra gli svincoli di Rozzano e l’area di servzio di San Giuliano, sulla tangenziale ovest l’auto è stata intercettata da una pattuglia della polizia stradale che stava effettuando controlli sulla viabilità. Gli agenti hanno acceso i lampeggianti invitando il conducente a fermarsi all’area di servizio ma per tutta risposta il 46enne ha schiacciato il piede sull’acceleratore per sfuggire alla pattuglia. Una folle corsa fra le auto, a quell’ora c’erano molti vacanzieri in partenza verso le località marittime.