(Di lunedì 15 luglio 2024) Lein Europa soffrono per gli adempimenti burocratici tanto quanto le aziende con più di duecentocinquanta dipendenti. Questo è il risultato di uno studio del Centro per le politiche(Cep) a livello europeo. Secondo lo studio, non vale la pena rimanere al di sottosoglia dei duecentocinquanta dipendenti alla luce dell’attuale legislazione dell’Unione europea. «Lo studio mostra che solo diciotto atti legislativi dell’Unione europea contengono esenzioni normative per le Pmi. Undici di questi atti giuridici riguardano lein settori specifici. Ci sono solo sette deroghe normative che prevedono un’esenzione intersettoriale per le pmi da un obbligo normativo», afferma l’economista del Cep Matthias Kullas, economista del Cep.