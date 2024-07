Fondazione Snaitech è Main Partner dell' Edizione 2024 del Premio Costruiamo il Futuro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) (Adnkronos) -, attraverso la sua, si conferma per il settimo anno'iniziativa compiendo un ulteriore passo: sosterrà in maniera concreta e diretta un progetto che riconosce allo sport il ruolo fondamentale di strumento di inclusione e crescita sociale Milano, 15 luglio– È stata presentata oggi, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il Comune di Milano, l'ottavadelil”, l'iniziativa ideata e promossa dallaile supportata dadal 2018 attraverso la propria. Nato per sostenere le tante associazioni no-profit che operano in ambito sportivo e sociale, ililè approdato a Milano e Provincia per supportare concretamente l'impegno e i progettie associazioni sportive milanesi che dedicano il loro operato a bambini e ragazzi, generando ambienti positivi e sicuri capaci di educare attraverso lo sport, la passione e la lealtà.