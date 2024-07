Europei Juniores di Tuffi l’Italia chiude con nove splendide medaglie

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 15 luglio 2024) Sono 9 levinte dalagli, appena terminati a Rzeszow, in Polonia. Isplendono in vista de futuro prossimo. E i Senior attendono di conquistare allori storici alle Olimpiadi di Parigi 2024. Intanto i Giovani Tuffatori Tricolori, guidati dal tecnico responsabile Nicola Marconi, mettono in bacheca tre ori, 4 argenti e 2 bronzi. Levinte e gli Azzurri protagonisti – Fonte federnuoto.it LEAZZURRE A RZESZOW 2024 ORI (3) Matteo Santoro trampolino 1 metro boys A 530.25 Matteo Santoro-Valerio Mosca trampolino 3 metri sincro 320.43 Matteo Santoro trampolino 3 metri boys A ARGENTI (4) Simone Conte-Raffaele Pelligra piattaforma sincro 306.24 Davide Barberi piattaforma boys B 399.15 Rebecca Ciancaglini trampolino 1 metro girls A 365.