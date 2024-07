Euro 2024 il selfie del cancelliere tedesco Scholz con Stermer e Sánchez prima della finale è storico e virale

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ci sono un, uno spagnolo e un inglese. No, non è l’inizio di una barzelletta, ma quanto è successo ieri sera a Berlinodei Campionatipei di Calcio tra Spagna e Inghilterra. Atto conclusivo di un torneo amarissimo per l’Italia e quanto mai trionfante per la Spagna. I protagonisti in questione sono il primo ministro spagnolo Pedro(che nel pomeriggio si era già goduto il successo di Carlos Alcaraz a Wimbledon), il premier inglese Keir Starmer. E ilOlafche ha scattato ildei tre sorridenti. “Attendiamo con ansia la!“, ha scrittoin, spagnolo e inglese condividendo l’immagine su X. Wir freuen uns auf das! ¡Esperamos con impaciencia la final! We’re looking forward to the final!#pic.