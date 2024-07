Chiara Ferragni sta male o è solo strategia comunicativa? Preoccupa il suo comportamento

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 15 luglio 2024)da quando Fedez ha confermato il suo malore ha avuto una dir poco particolare. L’influencer infatti da tempo non si mostra sui social e sembra stia attraversando un nuovo difficile periodo. Ovviamente c’è anche chi sostiene che il suo atteggiamento siauna, ma scopriamone di più insieme. La situazione didopo il malore di Fedez A parlare diè stato Alessandro Rosica, esperto di gossip e persona ben informata sia sull’influencer sia sul suo ex marito Fedez. Alessandro ha scritto il seguente messaggio su: “si è chiusa in un silenzio assordante. Ennesimao sta veramentepsicologicamente come avrebbe detto a qualcuno?!? Sperando non faccia come al suo solito.