Caso Ibrahima in consiglio Sotto i riflettori il razzismo e l’ affaire Teatro Verdi

(Di lunedì 15 luglio 2024) È il giorno diDieng, il presidente dell’unità migranti vittima dell’aggressione razzista, ad aprire la seduta delComunale convocata per oggi dalle 14,30 (ad oltranza) in sala delle Baleari., invitato dal sindaco Michele Conti, su proposta delle minoranze, ripercorrerà quanto accadutogli martedì scorso, poco prima di cena, in via di Putignano, a due passi da casa, e degli altri gravi e recenti episodi, denunciati da esponenti della comunità migranti al presidio di sabato davanti alla Prefettura. Sulla vicenda è intervenuto ieriil segretario provinciale di Forza Italia Lorenzo Paladini. "Esprimiamo – dice – la nostra ferma condanna e solidarietà ad. Pisa è una città che ha sempre fatto della tolleranza e dell’integrazione i suoi valori fondanti, e quanto accaduto ci lascia profondamente scossi.