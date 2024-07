Casal Velino arrestato ladro seriale

Leggi tutta la notizia su zon

II 13 luglio, a(SA), i Carabinieri della Stazione di Marina di Ascea e della Stazione di Acquavella hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli "arresti domiciliari" emessa, su richiesta di questa Procura, dal Tribunale di Salerno – Sezione Riesame, nei confronti di un 45enne cliindagato per "furto in abitazione". Allo stato delle indagini, secondo l'ipotesi accusatoria, l'uomo, ad aprile 2023 ad Ascea, si sarebbe furtivamente introdotto in un'abitazione e negli uffici di una parrocchia asportando diversi oggetti preziosi in oro.