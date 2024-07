Alyssa Milano commenta la scomparsa di Shannen Doherty e scoppia la polemica | il motivo

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 15 luglio 2024)dopo la morte della collegaè stata sommersa di accuse per il messaggio che le ha destinato. Le due donne, tra le attrici di fama internazionale con un ruolo nella soap cult Streghe, sono al centro della bufera social dal momento che la prima commemora il ricordo della seconda nonostanteabbia lamentato di non godere di un bel ricordo della collega.per cui ora si contesta checerchi visibilità sfruttando la memoria dellamuore per effetto del cancroviene a mancare all’età di 53 anni per la drammatica dipartita conclusa con la morte al termine di una lunga battaglia per la vita combattuta contro il cancro. Il tumore le veniva diagnosticato nel 2015 in origine al seno, per poi avere metastasi rivelatesi letali con la morte della attrice datata 13 luglio 2024.