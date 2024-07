Aemond e Alicent | che implicazioni ha la scelta del Concilio Ristretto in House of the Dragon?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 15 luglio 2024): cheha ladelinof the? Attenzione SPOILER sull’episodio 5 diof the2 dal titolo “Reggente“ Il quinto episodio 5 diof thestagione 2, dal titolo “Reggente“, vedeTargaryen scelto come reggente (appunto) per governare i Sette Regni, e la il fatto di essere scelto al posto dihaper entrambe le loro narrazioni. Dopo la divisione dei Neri e dei Verdi, la Battaglia di Riposo del Corvo ha visto il conflitto più devastante mai visto nello show, con Rhaenys Targaryen e il suo drago uccisi mentre Re Aegon II e il suo drago gravemente feriti. I Verdi scortano Aegon alla Fortezza Rossa per iniziare il suo recupero e decidono che il regno non deve conoscere lo stato del loro re.