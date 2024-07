Teatro nel Bicchiere Festival Protagonisti i Satiri di Sieni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) La danza di Virgilio, partitura per corpi e visioni tra dionisiaco e apollineo, al Parco archeologico di Roselle. Oggi alle 19,15, al Parco archeologico di Roselle un’occasione per avvicinarsi alla danza contemporanea del maestro Virgilio. Lo spettacolo "" offre al visitatore un’esperienza immersiva, con le suites n.3 e n. 4 di Johann Sebastian Bach, eseguite al violoncello da Naomi Berrill e interpretate dai giovani danzatori Jari Boldrini e Maurizio Giunti. Il programma della serata prevede, dopo l’appuntamento alla biglietteria alle 19,15, la visita guidata a cura di "Sentieri di Toscana" alle 19,30. L’inizio dello spettacolo, dalla durata di 45 minuti, sarà poi alle 20, mentre a seguire ci sarà l’osservazione degli scavi in notturna.