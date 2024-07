Superbike Razgatlioglu domina gara-2 e firma la tripletta a Donington Fuga iridata su Bulega e Bautista

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Topraknon si ferma più e vince con autorità anche-2 aPark, completando unamicidiale in occasione del Gran Premio del Regno Unito 2024, valevole come quinto round stagionale del Mondiale. Successo n.48 in carriera per fuoriclasse turco della BMW, che si porta a quota 7 affermazioni consecutive e 9 totali nel 2024. Prosegue dunque ladi, che bissa il “Triple” di Misano guadagnando punti pesanti sugli inseguitori in classifica generale. Seconda posizione all’arrivo con 8 secondi di distacco da Toprak per l’azzurro Nicolò, che eguaglia dunque il risultato della Superpole Race facendo il massimo con la sua Ducati Factory e precedendo sul podio la Kawasaki del padrone di casa britannico Alex Lowes.