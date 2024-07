Skin Lovengity | il segreto per una pelle che ringiovanisce

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 14 luglio 2024) Secondo il World Social Report 2023 delle Nazioni Unite, entro il 2050 il numero di persone di età pari o maggiore rispetto ai 65 anni raddoppierà, superando i due miliardi di individui. A livello globale, un bambino nato nel 2021 può aspettarsi di vivere in media quasi 25 anni in più rispetto a un neonato del 1950. L’aspettativa di vita si allunga e allaviene chiesto di adattarsi, invecchiando più lentamente e più tardi. Per questo i beauty brand hanno iniziato a parlare diLongevity con riferimento alla capacità dell’epidermide di mantenersi elastica, giovane e dall’aspetto sano nel corso del tempo. Questa dipende da vari fattori: lo stile di vita e l’alimentazione ma anche lacare routine. L’obiettivo, dunque, non è più quello di “cancellare” i segni del tempo ma di rallentarne quanto più possibile la comparsa o addirittura di invertirla.