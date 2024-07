Roma maxi rissa tra turisti e borseggiatori in metro alla fermata Barberini | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 14 luglio 2024) Ancoradiprotagonista in negativo, ancora unatrache ha coinvolto decine di persone. Ladi ieri è avvenuta dopo settimane che i borseggi e la sicurezza all’interno delladisono al centro dei mezzi di comunicazione, anche per gli ormai famosi video dello Youtuber Simone Cicalone. LaLo scontro è avvenuto ieri nel pomeriggio (sabato 13 luglio)e, secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe scaturito in un vagone della, dove un borseggiatore ha tentato di derubare un turista che, accortosi del tentativo, ha reagito in maniera netta. Il turista ha tentato di immobilizzare il borseggiatore prendendolo a schiaffi ma, in suo soccorso, sono spuntati diversi complici che hanno accerchiato il turista.