Re Carlo ultime notizie | ha acquistato un nuovo appartamento a New York da 6 milioni

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 14 luglio 2024) ReIII ha comprato unin una delle zone più esclusive di New. Il monarca ha infattiun lussuosonella celebre Billionaires’ Row di Manhattan, una mossa che ha attirato notevole attenzione mediatica. Una casa per avvicinarsi al principe Harry? Non proprio Secondo i registri finanziari della città, il lussuosoè statoper 6,63di dollari. L’unità si trova nella storica Steinway Hall, una parte del complesso noto per la sua eleganza ed esclusività. Questa acquisizione è stata vista dai media e dagli osservatori reali come un tentativo di Redi ridurre la distanza, sia fisica che emotiva, con il figlio, il Principe Harry. La nuova residenza si trova comunque lontana diverse ore di volo dalla casa di Harry e Meghan Markle che si trova a Montecito, in California.