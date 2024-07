Porto turistico il futuro si decide davanti al Tar

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) "Noi siamo fiduciosi, quello che dovevamo sistemare anche a livello di pagamenti e di rateizzazioni è stato puntualmente effettuato. In questo momento la società è regolare e libera da impegni pregressi. Aspettiamo la sentenza e i giudizi sulle nostre osservazioni che riteniamo fondate. Siamo in serena attesa", Lo afferma il presidente della società Marina diSan Giorgio, ingegnere Renato Marconi, in vista dell’udienza fissata al Tar mercoledì prossimo, 17 luglio per l’esame nel merito del ricorso presentato della stessa società Marina contro il decreto di decadenza della concessione pronunciata dal Comune nei suoi confronti per il mancato pagamento dei canoni demaniali. Ammettono di non avere certezze essendo la questione al momento sub iudice, tuttavia il presidente della società Marina e l’azionista di maggioranza Paola Renzi si dichiarano fiduciosi circa la decisione che il Tar delle Marche andrà a prendere nell’udienza di mercoledì.