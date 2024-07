Picchia la compagna | doveva portargli tre litri di vino al giorno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Botte, minacce. Improvvise esplosioni di rabbia e violenza nel corso delle quali un 63enne del Riminese non avrebbe esitato, secondo la ricostruzione dei carabinieri, a mettere le mani addosso alla convivente. Il tutto ‘alimentato’, a quanto pare, dall’eccesso di alcol. Infatti, alla base delle aggressioni e del comportamento vessatorio tenuto dall’uomo, ci sarebbe stata una richiesta ben precisa: la pretesa che lasi adoperasse per procurargli ognitredi. La vicenda è sfociata in un fascicolo per maltrattamenti in famiglia in mano al sostituto procuratore Luca Bertuzzi. Quest’ultimo ha chiesto per il 63enne, difeso dall’avvocato Liana Lotti, il processo. Il gip di Rimini ha quindi emesso, nei confronti dell’indagato, un decreto di giudizio immediato.