Negozianti più ombre che luci a Imola | I saldi estivi vanno a rilento La partenza a luglio non ci aiuta

(Di domenica 14 luglio 2024), 142024 – “Come? Come il traffico in autostrada verso il mare il weekend: a”. La metafora di Gianluca Alpi, titolare del negozio ’Lucas’ in centro descrive una sensazione comune dei commercianti imolesi. I, cominciati il weekend del 6, non hanno infatti ancora ingranato la marcia. “Anzi, i primi giorni sono stati i più drammatici – spiega Alpi – le persone, con i primi caldi, hanno avuto la priorità di andare al mare, dato il maltempo delle settimane precedenti. Poi c’è anche un problema economico, la gente se ha i soldi per il mare non si mette a comprare la maglia. Adesso con ic’è un acquisto più mirato, una volta i clienti si buttavano molto di più. Vengono per la camicia bianca, se non hai quella non prendono quella azzurra, perché hanno in testa quello che serve.