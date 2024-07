Napoli | Osimhen esempio di professionalità ma

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 14 luglio 2024) Il futuro di Victorè lontano dal. A confermarlo è stato anche Antonio Conte in conferenza stampa. Il tecnico ha ribadito che per la cessione dell’attaccante c’è un accordo che non è cambiato niente rispetto al 26 giugno quando a Palazzo Reale ribadì che il ragazzo non avrebbe fatto parte della squadra azzurra. Intanto, però, il nigeriano ha dovuto rispondere per forza alla convocazione per questa prima parte di ritiro a Dimaro Folgarida. Il bomber si è messo a completa disposizione dell’allenatore e lavora come se dovesse prepararsi ad una stagione, quella prossima, di grande livello. Vederlo sgobbare come tutti gli altri fa capire ladi un calciatore che nessuno mai dimenticherà visto cosa ha fatto per far vincere il terzo scudetto al