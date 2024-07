Mercato Napoli ritorno di fiamma per Berardi | in quale caso può arrivare

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 14 luglio 2024) Incredibile novità dida Sky Sport: ilsarebbe pronto a tornare prepotentemente su Domenico, firma ad una condizione. Ildelprosegue spedito: dopo i colpi Rafa Marin, Spinazzola e Buongiorno, il direttore dell’area tecnica Manna vuole continuare a stupire. Per questo, nelle ultime ore stanno tornando d’attualità altre piste, stavolta nel reparto offensivo. Nelin cui dovesse partire Lindstrom, infatti, potrebbel’assalto ad un nuovo attaccante di spessore. Per questo, ilsarebbe sempre più interessato a Mason Greenwood del Manchester United, per cui gli azzurri sarebbero disposti ad un’offerta una volta liberato lo spazio per lui nel reparto offensivo. Il sito di Sky Sport riporta però anche un clamorosodiper Domenico