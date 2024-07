Marcell Jacobs | I muscoli hanno retto bene c’è stallo nella transizione | alle Olimpiadi per una medaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024)si è espresso in 10.08 con 0,9 m/s di vento a favore a Rieti, dove si è cimentato in una simulazione di quello che lo attendedi Parigi tra tre settimane (tre gare nell’arco di ventiquattro ore). Il velocista lombardo si è migliorato turno dopo turno (10.17 in batteria e 10.16 in semifinale), visibilmente affaticato dai carichi di lavoro delle ultime settimane dopo aver vinto gli Europei e aver corso uno squillante 9.92 a Turku.ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Vincere fa sempree sono contento di averlo fatto. Questo test faceva parte di una lunga settimana dinamento e serviva per capire come avrebbe reagito il fisico: posso dire che iabbianoe ora sono pronto per lavorare altre due settimane.