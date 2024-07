Leader mondiali sotto choc per l' attentato a Trump Meloni | Solidarietà prevalga il dialogo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 luglio 2024) L'attacco perpetrato contro l'ex presidente degli Stati Uniti Donalddurante il suo comizio in Pennsylvania ha scatenato un'ondata di indignazione enei confronti del candidato repubblicano alla Casa Bianca, dall'attuale presidente e rivale nella corsa elettorale, il democratico Joe Biden, all'ex presidente Barack Obama e all'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri, Josep Borrell, passando per i presidenti di Venezuela, Nicolas Maduro, e Argentina, Javier Milei, e il miliardario Elon Musk. Tra i primi commenti, quello della premier Giorgia, a cui poi si sono aggiunti, tra gli altri anche Stramer, Kishida e Trudeau. Ecco i principali commenti: IL PRESIDENTE USA JOE BIDEN - «Sono felice di sapere che è al sicuro e sta bene.