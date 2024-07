La sua ragazza sfila con un abito da sposa lui sale sul palco e le chiede la mano | ecco la reazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Mentre stando sulvestita di unda, il fidanzato, si inchina e lela. Lei, emozionatissima, dice “sì”. È stata una proposta di matrimonio del tutto inaspettata quella avvenuta sabato sera all’oratorio di Truccazzano, la cittadina in provincia di Milano dove la coppia si era trasferita da poco. La donna non doveva nemmeno partecipare allata di abiti dastorici, ma una vicinava e le ha chiesto se anche lei voleva fare la modella per questa iniziativa, che ha ridato vita a oltre sessanta abiti messi a disposizione dalle signore del paese: il vestito più antico del 1932, il più recente del 2005, il più commovente quello di Sonia Balconi, vittima di femminicidio nel 2010 quando venne uccisa da un uomo che si era invaghito di lei anni prima, indossato dalla sorella Lidia.