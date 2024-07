La mensa militare funziona Oltre ottocento pasti preparati agli studenti Alloggi bando in dirittura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Più dipranzi serviti dal Circolo sottufficiali della Marinaa docenti edel campus universitario della Spezia. La fase sperimentale dell’accordo tra Comune e Marina, finalizzato a mettere a disposizione degliunaa prezzi calmierati, è destinata a consolidarsi almeno per altri dodici mesi. Promostudi nei giorni scorsi ha inoltrato una specifica richiesta alla Marina, che con tutta probabilità verrà accolta, data la soddisfazione delle parti. Dalla firma dell’accordo (fine gennaio; ndr), il Circolo sottufficiali ha ’sfornato’ 824 pranzi – completi o ridotti, a seconda delle richieste degli utenti – rappresentando un valido aiuto per moltifuorisede. Dodici euro il pasto completi, sei euro quello ridotto: queste le cifre calmierate che hanno indotto molti universitari a servirsi dell’opportunità, per la quale è stata creata anche un applicazione ad hoc gestita da Spezia Risorse: la partecipata del Comune della Spezia è incaricata di raccogliere le prenotazioni e comunicarle al circolo sottufficiali, nonché di corrispondere alla Marinale quote relative aiconsumati.