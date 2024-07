Juve ecco l’offerta da 32 milioni | saluta tuti e va via

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 14 luglio 2024) Lantus passa all’incasso: arrivada 32di euro per una stella, Giuntoli non ci pensa due volte e lo cede Un mercato intenso fin qui, pressocché in costante accelerazione ed a mille all’ora. Laha già piazzato tre colpi, tutti voluti da Thiago Motta che ha dato il via alla rivoluzione bianconera. Alla Continassa c’è voglia di tornare a lottare per lo scudetto, Thiago Motta ha recepito l’input arrivato dalla proprietà ed ha accettato questa sfida con grande entusiasmo. E così sui campi del centro sportivo bianconero si lavora e si sgobba mentre il football director Cristiano Giuntoli nei saloni del mercato e con il cellulare perennemente all’orecchio prova ad imbastire e chiudere trattative. Già tre i colpi dicevamo: Di Gregorio per la porta, con tanti saluti per Szczesny di fatto fuori dal progetto bianconero, Khéphren Thuram e Douglas Luiz per il centrocampo che hanno puntellato il reparto mediano.