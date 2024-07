I dipendenti hanno finanziato le pensioni dei datori di lavoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) "I lavoratoriledi artigiani e commercianti". Nell’ultima puntata di ‘Csdl Informa’ la Confederazione delè tornata con il segretario generale Enzo Merlini sul tema dei prelievi dal Fondolavoratori, ripercorrendo alcuni tratti della vicenda, e sulla necessità di ripristinare integralmente il Fondo comune riserva di rischio. "L’unico prelievo di cui si era ufficialmente a conoscenza – ha puntualizzato Merlini – è quello di 10 milioni avvenuto nel 2020, autorizzato dal Consiglio per la previdenza con il nostro unico voto contrario. Ciò era avvenuto a seguito della riduzione degli stanziamenti da parte del Bilancio dello Stato rispetto a quanto stabilito dalla riforma del 1983, che li prevedeva fino al 25% delle entrate, per far fronte ad eventuali disavanzi.